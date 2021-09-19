南投仁愛鄉工寮19日凌晨起火，發現1具焦屍。（南投縣政府消防局提供／馮惠宜台中傳真）

南投縣仁愛鄉仁和路一處工寮今（19日）凌晨0時許傳出火警，火勢撲滅後，清理火場，消防在場發現一具焦屍，外觀難以辨識，真實身份有待釐清，火災原因由火調人員調查中。

南投縣政府消防局勤指中心在0時12分獲報，出動人車消防車8輛、救護車1輛、消防員14人、義消10人，於0時48分到達火災現場，11分鐘後控制火勢，於1時10分撲滅。

災後清理火場發現一具焦屍，其身份待查；起火現場燃燒面積30平方公尺、財務損失粗估5萬元，火災原因由火調人員調查中。