「護國神山」台積電是不少理工人嚮往的公司。一名男子表示，學生時期沒有任何戀愛經驗，直到進了台積電後，身邊開始有長輩想把女兒介紹給他，因此有了穩定交往的對象，令他開心地說「對於沒有戀愛經驗的男生來說，進台積電會是個很好的脫魯機會，甚至以前看不起你的女同學也會主動聯繫你」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，今年27歲，因為高中念男校，大學就讀台大電機系，外加研究所，身邊幾乎沒有女性朋友，直到前年進入台積電工作後，身邊的親朋好友及長輩，開始積極介紹女兒給他認識，今年3月，他終於成功脫離母胎單身，和小阿姨朋友的女兒穩定交往。

原PO坦言，對方是他的初戀，兩人交往至今感情十分穩定，能成功脫離單身，他將所有的一切歸功於台積電，他讚嘆地說「對於沒有戀愛經驗的男生來說，進台積電會是很好的脫魯機會，除了長輩會介紹女兒給你，以前看不起你的女同學也會主動聯繫你」。

這番言論曝光後，沒想到卻遭大批網友吐槽，「照邏輯，她喜歡的是你的工作不是人」、「你缺女朋友，女朋友缺金主，各取所需」、「有想過若你今天不是台積電員工，她會跟你交往嗎？」、「醒醒，你只是當她的ATM而已」。