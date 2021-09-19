SpaceX只搭載平民的太空任務Inspiration4 成功返回地球。

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行的人類史上第一個只搭載平民的全素人太空團已經在美東時間18日晚間7時（台灣時間19日上午7時）成功返抵地球，「濺落」佛州海面，完成3天太空旅行。

路透社報導，4名搭乘SpaceX「乘龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）的素人平民已經在佛州時間18日晚間7時以「海面濺落」（splashdown）的方式降落佛州平靜的海面。

SpaceX首次執行全素人太空旅行。圖為18日太空船「濺落」佛州海面的畫面。（圖／路透社、SpaceX）

「堅韌號」進入地球大氣層時，摩擦加熱導致太空艙外圍溫度飆至攝氏1927度，所幸4名素人太空人的太空衣有特殊的通風系統，在太空艙溫度上升時仍能讓他們保持涼爽。

根據SpaceX的直播畫面，當「堅韌號」在返回地球後、降落傘張開後，位在洛杉磯郊區的SpaceX的飛行控制中心傳來掌聲。降落傘能夠讓「堅韌號」的降落速度降至每小時24.14公里，之後「堅韌號」再濺落至佛州海面。

畫面顯示SpaceX的回收船靠近「堅韌號」，工作人員將太空艙吊離水面，待太空艙平穩安置在船上時，4名太空人就能離開。直播畫面顯示，整個過程中，4名太空人都相當平靜地坐在位置上。

「堅韌號」於美東時間15日晚間8時2分搭乘SpaceX可重複使用的獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空，在3小時內，太空艙就升高至超過585公里的軌道高度，比國際太空站（International Space Station）或哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）所在的位置還要高，也是1972年美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿波羅登月計畫結束以來，人類登上太空距離地球最遠的飛行高度。

這項名為Inspiration4的太空任務由電商公司Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）領頭，帶領51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）、29歲曾罹患骨癌、現為兒童醫院醫師助理的阿索諾（Hayley Arceneaux），以及42歲的洛克希德馬丁員工森布羅斯基（Chris Sembroski）展開為期3天的商業太空旅行。

艾薩克曼在這次任務中擔任「指揮官」，阿索諾任「醫療長」，森布羅斯基則為任務「專家」。

在太空船成功濺落後，艾薩克曼在艙內透過無線電表示：「對我們來說，這真是一次絕妙旅程。」