【愛傳媒須文蔚專欄】在屏東縣圖書館，看見我和屏東作家陳啟民合作的書在架上，倍感親切。這個故事源於花蓮的牛犁社區，真摯而動人。
吉絲卡是菲律賓人，10多年前來台幫傭，照顧失去雙手、只剩右腳的簡慶東，兩人互生情愫。
三年後，吉絲卡工作期滿返回菲律賓，簡先生隻身一人跑到菲律賓求婚，感動了原本不贊成兩人戀情的吉絲卡父母，兩人在菲律賓完婚後便一起返台，目前定居於花蓮壽豐鄉，育有一子。
吉絲卡天性開朗，照顧先生不以為苦，積極樂觀的她在小孩上學之後，還擔任社區義工、學中文，並學習電腦等等，其樂觀積極的精神也影響了丈夫和孩子，雖然家裡經濟不寬裕，但家人相處卻和樂融融，感情融洽。
吉絲卡喜歡塗鴉抒發心情，除了自己投入學畫以外，也鼓勵先生以剩餘的右腳加入學畫行列。
簡慶東認真學習畫畫，他忍受著肌肉旋轉時的疼痛，用嘴巴咬住沉重的筆桿，吉絲卡將兩人的愛情故事，一筆一畫在白花花的紙上塗著亮眼的色彩。
《吉絲卡的願望》出版後，就入選「好書大家讀」優良少年兒童讀物。
作者為國立台灣師範大學國文學系教授
照片來源：作者提供。
●更多文章見作者臉書，經授權刊載。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。