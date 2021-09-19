【愛傳媒須文蔚專欄】在屏東縣圖書館，看見我和屏東作家陳啟民合作的書在架上，倍感親切。這個故事源於花蓮的牛犁社區，真摯而動人。

吉絲卡是菲律賓人，10多年前來台幫傭，照顧失去雙手、只剩右腳的簡慶東，兩人互生情愫。

三年後，吉絲卡工作期滿返回菲律賓，簡先生隻身一人跑到菲律賓求婚，感動了原本不贊成兩人戀情的吉絲卡父母，兩人在菲律賓完婚後便一起返台，目前定居於花蓮壽豐鄉，育有一子。

吉絲卡天性開朗，照顧先生不以為苦，積極樂觀的她在小孩上學之後，還擔任社區義工、學中文，並學習電腦等等，其樂觀積極的精神也影響了丈夫和孩子，雖然家裡經濟不寬裕，但家人相處卻和樂融融，感情融洽。

吉絲卡喜歡塗鴉抒發心情，除了自己投入學畫以外，也鼓勵先生以剩餘的右腳加入學畫行列。

簡慶東認真學習畫畫，他忍受著肌肉旋轉時的疼痛，用嘴巴咬住沉重的筆桿，吉絲卡將兩人的愛情故事，一筆一畫在白花花的紙上塗著亮眼的色彩。

《吉絲卡的願望》出版後，就入選「好書大家讀」優良少年兒童讀物。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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