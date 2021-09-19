【愛傳媒蔡詩萍專欄】日子，該怎麼過呢？不同階段的人生，會做不同選擇吧。但既然是過日子，前提是，自己，主軸是，與你一起的家人，

這幾年，工作型態在改變，節奏感也跟著變了。早上，幫女兒備好早餐，送她出門，去買杯咖啡，回家，太座也出門了。安安靜靜的家裡，我安安靜靜地啜飲咖啡，查看電子新聞，接著，把廚房整理一下，去洗衣服。

現代家庭，洗衣服真的沒什麼好講的了，不就是，扔進洗衣槽，倒進洗衣精，按出水開關，然後，轟隆轟隆，你什麼也不必再做，等著時間，一分一秒過去，嗶嗶嗶，聲音通知你，完成洗衣流程了，你再走過去，拿出衣物，一一晾在架上，如此而已，如此而已。但不知怎麼，我非常喜歡，也非常珍惜早上，我做的這些簡單的洗衣流程。

我去女兒房間看看，這丫頭有沒有該洗的衣服，我去太座房間，看看有沒有忘了拿出來的換洗衣物，我看看自己的襯衫短褲要不要也洗洗。

在洗衣機前，把這些蒐羅來的衣物，分類套進洗衣袋，大的，中的，小的，倒進洗衣精，按下適當水量，闔上蓋子，聽水流嘩啦嘩啦注進水槽。

注滿，需要一點時間，我也不知從何時起，養成一個習慣，總要等水注滿到我設定的量後，再按暫停鍵，打開蓋子看看水量有沒有高出槽內的衣物至少一個拳頭高以上！

這習慣，乃因曾經有一位師傅，來更換洗衣機時，提醒我：水槽的水量一定要高過衣物，否則，洗衣機壽命會受影響。就那樣，我便養成了這習慣，甚至，有時是太座洗衣服，等她處理完後，我還會趁她走開時，去看看水槽的水量。

人生有些有趣的小習慣，小堅持，好像都是這樣，有意無意的，便養成了。就像我母親，老是愛提醒我，洗衣機洗不乾淨衣領的，一定要先用洗衣精浸泡過再用手搓揉。但我怎麼可能這樣做呢，我懶啊！

我想我知道我為何會愛上早晨這段洗衣服的時光了。它像一種儀式吧！

家人都出門了，剩你在家，你把她們的衣物拿出來清洗，太座昨天穿的連身套裙，女兒昨天換下的制服襯衫，我自己的臭內衣內褲，套頭T恤。都在洗衣機裡，靜靜躺著，等著你幫它們更新條碼，洗滌痕跡。

而我，其實最愛的是，每當我做這些工作時，窗外或者陽光燦爛，或者陰天沉沉，或者微微下雨了，但不管怎樣的天氣，你都在做同樣的事情，重複同樣的規律，彷彿，啊彷彿世界無論怎麼改變，你還是可以守住一方小小的山河，山河裡有你的妻，你的女，你的日常你的生活。

而遠方，都是上班日了，而更遠方，則可能隔海有騷動，隔洋有戰爭，這時你會發現，洗衣機旁的你，真幸福，洗衣槽裡，攪動的，是你的小小的世界。

而這世界，你能守護它。

作者為知名作家

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