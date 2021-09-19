【愛傳媒葉毓蘭專欄】3+11就是破口，但是9月17日行政院的專案報告書長達12頁，名為檢討決策過程，實質談到3+11會議內容僅七百多字，且大多都是歌功頌德，自吹自擂防疫優等生，完全無視在這次疫情的減災上，是台灣人民的努力犧牲配合。

一個沒有會議紀錄、沒有與會名單、沒有承認破口、沒有真誠道歉的行政院專案報告，令人失望，更令人痛心！

洪仲丘一人死亡，就讓民進黨帶著幾十萬人上街，抗議黑箱「國防布」，而讓國民黨政府有所改變，學習公開透明；今天的蔡政府，搖身一變成為專制威權，以綠媒網軍扼殺恫嚇在野黨的國會監督，護航「衛福布」的黑箱決策，造成超過839人確診死亡，還有將近八百人接種疫苗後猝逝，更讓世界第二的防疫優等生跌落神壇，淪為第三世界國家之列，但蔡政府卻吃定全體國人此時無法上街抗議，沒人能出面幫他們討公道。

3+11就是破口，如果沒有這個破口，英國變種病毒Alpha，何以長驅直入，荼毒雙北，造成一千多個家庭傷逝的悲劇？

前事不忘，後事之師。

從疫情開始，指揮中心有任何疏失，都不容批評，如今因為3+11破口釀成巨禍，卻仍然推諉卸責，互踢皮球；而行政院居然不願意介入調查，力挽狂瀾，坐視螺絲鬆了，仍然繼續蠻幹，這樣只會一錯再錯。

絕對的權力，絕對的腐化。

民主政治應該就是責任政治，有權力的人就應該予以課責。疫情開始，我們通過特別條例賦予指揮官特別的權力，是因為防疫如作戰，要方便指揮官打贏防疫的聖戰，但絕對不是要你如此的腐化，把「負責」講得如此的輕蔑，還企圖把3+11的破口嫁禍給萬華。

最後，請問中央防疫指揮官的責任在哪？某執政黨委員的協調會責任在哪？這些都避而不談，只想要用加油打氣的詞句含糊搪塞，不談負責改進，要如何守護臺灣，又要如何向前看未來？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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