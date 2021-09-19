【愛傳媒黃珊珊專欄】9月16日上午南門市場舉辦「愛心呷飽券」的捐贈典禮，受到疫情的影響，各行各業都非常辛苦，我們一直強調「危機就是轉機」，在面對病毒未知的挑戰時，更要勇敢的突破，改變過去的生活習慣，來順應新常態的生活。

而南門市場不但是我們防疫上的重要夥伴，更竭力的協助攤商們數位轉型，加入外送平台，提供民眾更多貼心的服務，真的是公有市場的典範！

在疫情趨緩後，還是有不少受影響的弱勢族群，為了每日的溫飽而煩惱，為了鼓勵大家一起挺過去，南門市場的攤商們熱心滿滿，推出「愛心呷飽券」，由市府單位和社福團體協助發送給需要的人，希望能帶給他們美味的食物之外，也能溫暖人心！

這次計劃先推出2000份，後來又增加700份，在典禮上，自治會會長和副會長又加碼200份，外加民間善心人士與企業捐贈的250份，總共有3150份的呷飽券，大家雪中送炭的精神真的讓我很感動，謝謝你們！

我也要告訴大家，台北市即將推出的「台北熊好券」，攤商們也都能透過申請，成為熊好券的合作對象，希望經過政府和民間一起齊心抗疫、推動振興，讓台北市變得更好，加油！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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