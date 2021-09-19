中秋連假今天進入第2天，交通部高公局預估，今天南下交通量可達61百萬車公里，約為平日的1.4倍，並公布8大易雍塞路段，其中國5南下上午6時起車多，預計到下午4時才能緩解，連塞10小時，國5北上則預估從下午3點塞到午夜12時，國6西向舊正至霧峰，預計也將從下午3時塞到午夜12時。

高公局預估，今天國道南北交通量為120百萬車公里，其中南下交通量達61百萬車公里，約為平日的1.4倍。

高公局表示，今天國道易壅塞路段總共有8個，首先北部地區，國1北上圓山-大華系統，上午10時至中午12時車流量最多，國1南向楊梅-新竹系統，從上午8時塞至下午1時。國3南下三鶯-關西中午12時前最塞。

其中國5部分，南下南港系統-坪林，從上午6時塞到下午4時，北向宜蘭-坪林則是從下午3時塞到午夜12時，連塞9小時。

圖為北部地區國5、國1、國3易雍塞時段。(高公局提供)

圖為北部區域易雍塞路段。(高公局提供)

至於中部地區，高公局表示，國1南下彰化系統-埔鹽系統，從上午9時猜到下午1時才緩解，國3南下烏日-霧峰系統，中午12時前最塞；國6部分，西向舊正-霧峰系統將從下午3時塞到午夜12時。

中部地區國道易雍塞路段。(高公局提供)

南部地區國道易雍塞路段。(高公局提供)

為避免塞車，高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人則於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今天國道疏導措施包括，中午12時前國道5號南港系統南向入口高乘載管制、凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。