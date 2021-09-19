老嫗兒女找到母親，終於放下心中的大石。（警方提供）

中秋節是月圓人團圓的日子，日前李姓一家人險些因為「團圓飯」而失散，幸好台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員楊士緯與警員林王衍虎鍥而不捨的努力協助下，讓一家人最後平安相聚，可以好好的過中秋。

警方指出，日前晚間18時許，正擔服巡邏勤務的大墩派所警員楊士緯與警員林王衍虎，接獲民眾報案稱南屯區大墩路上有長者需要協助，楊員與林員趕赴現場發現一名91歲的李姓老嫗坐在服飾店外，面有難色一副苦惱的樣子，楊員立刻上前關心其是否有身體不適。

警方在詢問她家住址及基本資料時，李姓老嫗皆無法回答警方的問題，且身上也無攜帶任何證件。還好此時路過的路人出手神救援，似乎認得李姓老嫗，便告知警方這位老婆婆印象中大約住家的位置。

員警便攙扶李姓老嫗到所述地點挨家挨戶的訪問，就在員警幾乎把巷子內大樓都逐一詢問過卻沒有進展，正想將老嫗帶回派出所休息時，突然一聲「媽！」，員警見一對年約60歲的男女匆忙向他們走來，邊走邊著急的說：「媽~你怎麼在這裡？我們一直在找你耶！」。

原來是李姓老嫗的兒子和女兒原本要帶母親步行去吃大餐慶祝中秋節，途中李姓老嫗可能被街景吸引駐足，兒女一時不察而未發現，等到回過神來才發現母親已不見蹤影，著急地沿原路返回四處尋找，還好幸運地在住家大樓外巧遇警方與李姓老嫗，兒女看到母親平安無事，十分感動頻頻向熱心的警方道謝。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾外出時若與親屬失去聯絡時，請保持冷靜，若發現親屬失蹤不知其去向，可立即報案請警方協助，並提供警方親屬近日之生活照及告知警方當事人失蹤時的穿著、肢體特徵等，警方定會極力協尋。建議若家中有易失蹤之親屬，可至區公所為其申請可以定位的「愛心手鍊」或自製基本資料名牌，以便走失時能迅速尋獲，減少其迷失在外的風險。