電音女神「姐姐」謝金燕，出道多年仍保養得宜，凍齡臉蛋和纖細身材，完全看不出46歲，近日適逢中秋節，她也開心在社群慶祝中秋節，不過附上的素顏腹肌照，意外引起網友熱議。

謝金燕穿著粉紅色短版上衣，對著鏡頭俏皮比YA，可看到幾乎脂粉未施的她，素顏狀態極佳，和平時濃妝的豔麗感很不一樣，清純甜美模樣完全看不出年紀，此外，因為上衣較短版，讓她纖細小蠻腰一覽無遺，11字腹肌更是清晰可見，好身材令人稱羨不已。

謝金燕中秋放送美照。(圖／翻攝自謝金燕IG)

而她也在文末透露自己在照片中送了大家一個大愛心，要網友找找在哪裡，最後她在限動公布答案，原來腹肌和傲人的雙峰連起來的曲線，就像愛心一樣，超可愛的巧思曝光後，立刻引起網友熱議。

「愛心藏在腹肌裡太強大了」、「今年真好，可以吃月餅賞腰」、「這個腹肌讓我馬上放下手中的月餅了」。向來對身材管理相當嚴格的謝金燕，雖然不忌口、愛吃辣，但每一餐都嚴格控制自己只能吃7分飽，加上吃排水蔬果消除水腫、隨時隨地縮小腹，並利用各種健身器材雕塑曲線，都是讓她維持完美身材的方法。