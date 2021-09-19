一名日本27歲國小女老師（化名：小方）近日因二度賣淫被逮捕，東京都教育委員會給予免職處分，等同丟了教職鐵飯碗，轟動當地社會。據悉，小方因沉迷追星加上物慾高，欠300萬日幣（約新台幣77萬）債務，決定下海賺皮肉錢。

根據日媒《富士電視台新聞網FNN》報導，小方去年11月在新宿歌舞伎町拉客，被便服警察以違反賣春防止法當場逮捕，小方跟校方謊稱身體不適申請休職，今年1月獲得緩刑，想不到2月24日再度賣淫，頻率為一周2、3次，被以現行犯逮捕；儘管兩次都被判緩刑，但東京都教育委員會認定小方不適合教職，9月13日將她免職，因此成為社會焦點。

小方下海賣春的原因是為了還債，身上高達300萬日幣（約新台幣77萬）債務，東京都教育委員會表示，小方供稱從學生時代就常因興趣克制不了物慾，曾向地下錢莊借錢，連本帶利越滾越多只好走上賣淫一路；而這個興趣原本被外界猜測是上鴨店，但相關人士透露是為了明星，「小方似乎沉迷地下偶像」。

東京都教育委員會表示，小方在學校並沒有不良紀錄，是個工作表現十分正常的女老師，想不到竟為了追星揹巨債，最終走上賣春不歸路，連原本的教職工作都沒了，令人唏噓。