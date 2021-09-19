市府團隊努力及各方積極溝通協調下，今年獲經濟部水利署補助，並於8月開始施工，預計於今年底前完成工程。（台中市政府提供）

東勢慶福里簡易自來水年底前完工，穩定近200戶居民用水。（台中市政府提供）

台中市經濟發展局為改善東勢慶福里偏遠地區民生用水需求，今年度獲經濟部水利署「前瞻基礎建設簡易自來水計畫」共補助630萬元，其中市府編列配合款195萬3000元，將進行東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰簡易自來水工程，受益戶數183戶，計有549人受惠，提供當地居民更穩定的用水。

經發局長張峯源說，市府近年來積極辦理簡易自來水系統改善工程，東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰當地居民自108年起即積極申請自來水管線設置，在市府團隊努力及各方積極溝通協調下，今年獲經濟部水利署補助，並於8月開始施工，預計於今年底前完成工程，將大幅改善民生用水問題。

張峯源表示，此次改善工程預計增設60噸水塔1座、2噸沉砂桶座及2英吋送水HDPE管線6700公尺、1.5英吋送水HDPE管線2300公尺及抽水馬達2組，汰換舊有管線，增加簡易自來水系統的儲水容量，足以因應以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況，提供當地約183戶居民更穩定的用水。

經發局強調，台中市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為克服目前因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府逐年編列預算進行偏遠地區簡易自來水系統改善工程，至今已完成改善1700戶，迄今已爭取約1億9000萬元，致力提升自來水普及率與佈建簡易自來水系統，落實不缺水、民眾喝好水不煩惱的工作目標。