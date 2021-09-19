工策會首度與知名Youtuber合作，直播體驗台中伴手禮的美味威力。（台中市政府提供）

月圓人團圓的中秋佳節到來！台中市工商發展投資策進會為為推廣在地伴手禮，今年首度邀集8家十大伴手禮得獎廠商，限量推出「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」，第一波限量2000盒於中秋節前搶購一空；工策會特再追加讓民眾在佳節間，用台中美味的點心滿足味蕾。禮盒販售收入扣除廠商成本，將全數捐贈「社團法人灣愛之光公益協會」回饋社會。

工策會指出，十大伴手禮精選禮盒內容物包括法布甜健康伴手禮熱銷第一名「馬卡龍鳳梨酥」、歐客佬精品咖啡嚴選新社咖啡豆「世界冠軍濾掛咖啡」、丰丹嚴選本舖首獎商品「桂圓南棗核桃糕」、三冠王陳允寶泉「香柚檸檬蛋糕」、團購名店豬寶妹手感烘焙坊「玉帶鳳凰捲」、網美打卡咖啡廳DAY BY DAY「文青環保杯帶」、沁木手作工作室最能展現台中特色的「木雕杯墊」及長輩最愛臻品植萃「冠軍養生茶」。

工策會表示，除推出限量十大伴手禮精選禮盒外，為幫助在地伴手禮業者，在嚴峻疫情中，透過電商轉型、社群行銷等方式逆轉劣勢，盼在中秋檔期締造好業績，工策會首度與知名Youtuber合作，特別邀請70萬訂閱數的女神路路LULU，及四位網紅黑羽、瑀熙、解婕翎、陸子玄一起直播體驗台中伴手禮的美味威力。

工策會強調，先前於路路LULU Youtube頻道直播「台中伴手禮大富翁試吃大會」，五位網紅果然驚呼連連，面對十道歷年獲選「臺中市十大伴手禮」的在地特產，每一道都讓眾人讚不絕口，更激發大家大胃王的實力，直呼吃再多也不會膩。