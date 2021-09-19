因新冠疫情升溫，衛福部於110年5月28日公告，外出時需全程佩戴口罩，如有違反不需勸導即可逕予裁處。目前雖調降疫情警戒標準至第二級，但仍維持外出應全程佩戴口罩的規定。台中市政府法制局發現民眾提起的訴願類型中，有不少是違反前述疫情措施規定，而被處以3000元以上罰鍰。

法制局指出，遭裁罰的民眾，多以「有佩戴口罩只是未佩戴正確」、「天氣太熱口罩戴不住」、「只是出家門一下」、「運動場地空曠早上沒人」或「騎機車空氣流通不會有事」等為理由提起訴願，但皆未被台中市訴願審議委員會採納。

據資料顯示，僅於110年5月28日至8月31日期間，因外出時，未全程佩戴口罩的裁罰案件就高達1700餘件。

法制局長李善植提醒市民，除有衛福部公告於外出時確有飲食需求者，得於與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備情形下，於飲食期間暫時取下口罩外，原則上，民眾一旦違反前述佩戴口罩措施規定，遭受裁罰而提出訴願，是無法撤銷裁罰處分的。請市民朋友務必遵守防疫規定，既保護自己及家人朋友，也「罩得住」荷包，免讓荷包失血。

李善植強調，依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定之防疫措施，處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。