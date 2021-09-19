陳姓男子網路交友，遭遇詐騙集團恐嚇對話之一。（警方提供）

陳姓男子網路交友，遭遇詐騙集團恐嚇對話之二。（警方提供）

金門陳姓男子在網路邂逅1名「美女」相約援交，依對方要求赴超商購買9000元遊戲點數後，接獲自稱「竹聯幫」的黑道分子要求再加購2萬4000元，否則將對其家人不利，並送上輪椅替他孝敬雙親，才警覺受騙趕緊報案。

警方調查，陳姓男子於9／15發現自己臉書通訊軟體內有暱稱「黎雨妃」女子留言：「單身交友、加賴、加了打招呼呦、不要當幽靈呦」，不疑有他即以該帳號加入LINE好友，並與暱稱「筱雨」者相約援交。

陳男當晚即依照「筱雨」的約定到金寧鄉某超商，分3次購買GASH遊戲點數新臺幣9000元，順便將購買證明拍照傳送對方，但對方並未進一步約定見面時間和地點。

隨後，有1名自稱「竹聯幫」戰堂的男子「阿坤」來電，指責他才買了區區幾千元，就自以為是「大爺」，讓他們的小姐很受委屈，要求再購買2萬4000元遊戲點數，否則電話找得到他住的地方，一定會對其家人不利。

「筱雨」也再用LINE轉達「坤哥」的不滿，揚言安排送上30萬元給他的雙親當醫藥費，順便帶2把輪椅給他們過完下輩子，替他好好孝敬父母。陳男一看飽受驚嚇，發現自己遭遇詐騙集團，擔心會連累家人，趕緊向金沙分駐所報案。

金湖分局長林炎巨表示，網路交友陷阱很多，詐欺集團化身帥哥、美女，利用網路無遠弗界且難以查證特性，先聊天交友再用各種藉口行騙，千萬要提高警覺，以免上當破財。