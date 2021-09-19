中秋4天連假，台中市政府消防局呼籲親朋好友團聚時，應減少施放爆竹煙火，兼顧安全及環保，如有必要施放，應選擇貼有合格標示的爆竹煙火，並依照產品外觀使用說明正確施放，確保安全。消防局將全面加強查核轄內金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，及網路販賣爆竹煙火限制，維護民眾安全。

消防局長曾進財表示，為杜絕業者違法囤積爆竹煙火，已全面查緝轄內金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，特別限制網路販賣爆竹煙火，必須能識別購買者年齡的條件，避免販賣給未滿12歲兒童。此外，兒童若想施放爆竹煙火，也必須由大人在旁陪伴，否則將依《爆竹煙火管理條例》，對家長處以3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，以確保兒童施放爆竹安全。

曾進財指出，另依《台中市爆竹煙火施放管制自治條例》規定，於0時至6時施放飛行及升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放；更應詳閱產品使用說明安全施放，如違反，將依《爆竹煙火管理條例》處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

消防局呼籲，施放爆竹煙火存有風險，勿貪一時歡樂造成憾事，甚至觸犯公共危險罪、得不償失。民眾若發現有違法儲存、販賣、施放等情事，可撥打119檢舉，消防局將立即派人前往查察取締，共同維護市民生命財產安全。