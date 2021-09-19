台中市政府交通局為鼓勵台中計程車客運業駕駛人及其子女努力向學，即日起開放受理110年度獎學金申請作業，請有興趣的駕駛人儘早備妥相關資料，請所屬計程車公會或工會於今年10月15日前向交通局提出申請。

交通局長葉昭甫說，今年度獎學金即日起開放申請，台中市受僱擔任計程車客運業駕駛員或從事個人計程車客運業二年以上的本人及其子女，凡就讀國內公私立大學院校、專科、高中職在學學生，高中職109學年度的學業成績總平均在80分以上，大學院校及專科75分以上，均可申請。

葉昭甫表示，市府鼓勵計程車駕駛人及其子女向學，從102年持續編列獎學金，是全國唯一辦理的縣市，藉以勉勵駕駛精進專業知識、提高服務品質，也幫助其子女專心學習。獎學金分別為高中職3名，每名6000元；專科3名，每名8000元；大學院校4名，每名10000元，歡迎符合資格者儘速向所屬計程車公會或工會提出申請。

交通局說，詳細申請資格可查詢「台中市計程車客運業駕駛人及其子女獎學金發放作業要點」。申請時需檢附申請書、駕駛人本人有效的職業駕照及營業小客車駕駛人執業登記證影本、戶口名簿影本、學生證影本及學年度正式成績單，由台中市計程車公會或工會彙整後，於今年10月15日前向交通局提出申請，交通局將依據成績排名擇優錄取並擇期頒獎表揚，如學業成績總平均相同時，由交通局依抽籤決定。