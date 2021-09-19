行政院長蘇貞昌17日在立法院進行「3+11專案報告」，遭在野黨強力抗議，最後未能上台，拎起公事包離開議場。藍綠議場攻防，國民黨立委陳玉珍昨（18）日則在臉書感謝民進黨立委吳思瑤幫忙拍照，但她也強調，請不要只是關心拍照的花絮，自己在乎的是真正在幫民眾辦實事，並解釋當天是針對施打疫苗死亡或住院的議題，與疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞交換意見，恰巧吳思瑤在旁邊，因此請她幫忙拍照。

陳玉珍表示，17日趁著在議場攻防的時間，把握機會向衛福部長陳時中反應有很多民眾因為施打疫苗而死亡或是住院，而藥害救濟的審議時間過長，如果裝一個葉克膜一天要10萬元，十幾天就要100多萬，一般家庭哪裡負擔得起。

17日在議場攻防時，國民黨立委陳玉珍找到機會針對打疫苗而死亡或是住院之議題與疾管署副署長羅一鈞交換意見，並請一旁的民進黨立委吳思瑤拍照。（圖／摘自陳玉珍臉書）

因此陳玉珍請陳時中部長正視這個問題，除了要加速審議外，也要從醫療給付及社會救助等各個方面協助民眾，以減少民眾施打疫苗的疑慮，早日提高疫苗覆蓋率，讓社會恢復正常經濟生活。

對此，陳時中指定疾管署副署長羅一鈞為窗口。陳玉珍說，她和副署長當場充分交換意見，因吳思瑤委員在旁邊，所以就請她協助拍照，並謝謝吳思瑤的幫忙，但她也提醒大家，不要只關心拍照的花絮，「玉珍在乎的是真正在幫民眾辦實事」。