來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、蛇、龍、牛、虎的人本周受到老天爺庇佑，好運連連，無論是事業、財運都有不錯的表現，生活過得吉祥又如意。

▍1.生肖兔

屬兔人本周特別的好運，能得到老天爺的獎勵。周一、周五「三合」，周四「六合」，職場運非常旺，完美發揮自身才華，做事變得順利，並且有貴人的指點更容易取得成功。事業高升，心中的計畫都能實現。

▍2.生肖蛇

屬蛇人本周求財工作都很順利，幸運無比。周二「六合」，周三、周日「三合」，創業者盈利豐厚，客似雲來，經營有方，上班族與人溝通順暢，業績非常好。周二、周三有進帳，錢包鼓鼓，不愁沒錢花。

▍3.生肖龍

屬龍人本周心想事成，美夢成真，周二、周六「三合」，周三「六合」，運氣好，人也充滿精神。工作發展順利，給人感覺特別能幹，很有實力，稱讚聲多更加有自信。周五又有「紅鸞」桃花入命，單身者愛情很甜蜜，有人追求。

▍4.生肖牛

屬牛人本周心情美美的，無憂無慮，非常自在，工作生活都順心。周三「三合」，周六「六合」，大財找上門，可謂是財源廣進，收入可觀，事業會一帆風順取得傲人成績，人前大放異彩，人氣水漲船高。

▍5.生肖虎

屬虎人本周是發財的好時機，周四「三合」，周五「六合」，可遇到貴人在身邊幫助指點，得到助力，天賜良機要好好把握，是輕鬆美好的一周，可以多參加一些朋友間的活動，主動與老朋友聯繫，你的貴人就在其中。

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