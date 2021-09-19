儘管王牌經紀人瑞奇保羅早已放話，「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯將在新球季分別擔任湖人4與5號位球員，不過一眉哥曾放話自己不喜歡打5號位，原因是擔心受傷，這讓湖人傳奇球星沃錫感到無法理解，也呼籲一眉哥專心打5號位。

「我從來不是那種說我不想打3號位，就要去打4號位的球員，」沃錫表示，「我不知道問題在哪，可能對安東尼戴維斯來說，重要的是他在防誰，或他防守的人在什麼位置，但我認為安東尼戴維斯很適合5號位，因為其他人守不住他。」

「安東尼戴維斯可以利用自己能力改變對方防守，他打5號位可以投三分球，爵士中鋒戈貝爾就要被誘出禁區之外，如果對方換上小個子防守，戴維斯就能盡情發揮優勢，」沃錫說，「戴維斯在放話想打哪個位置之前，要先清楚他適合哪裡。」

沃錫生涯曾幫湖人拿下3次總冠軍(1985、1987與1988年)，除了他的42號球衣被湖人退役，更在2003年就入選籃球名人堂，如今身為湖人「大前輩」的沃錫都公開放話了，接下來就看安東尼戴維斯是否聽進去，等到新球季開打就可知道。