大陸官方通報9月18日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例66例，其中境外輸入病例23例，本土病例43例，均在福建，其中廈門市39例、莆田市4例。

本月10日起自福建莆田市爆發的疫情已延燒至周邊城市，尤以廈門首當其衝。

大陸國家衛健委公布17日福建的31例本土確診案例中，莆田21例、廈門8例及漳州2例。不過18日的最新統計，廈門爆出39例，遠超過莆田市4例。

廈門市的疫情熱點同安區，官方也在18日發布條產停工公告，要求當地除了涉及保障城鄉運行、疫情防控、群眾生活必須，和其他涉及重要國計民生及特殊情況急需的生產外，所有企業一律停產。

廈門也是台商聚集之處，疫情升溫，廈門台商高度戒備，並配合當地防疫，也為生產工作研議因應措施。

正逢中秋假期，大陸文化和旅遊部表示，最根本的還是要做好一切防控的相關工作，疫情防控措施要落地落實，針對突發情況及時啟動跨省旅遊經營的「熔斷機制」，嚴格做好旅遊各環節、全過程疫情防控工作。