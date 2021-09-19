BNT疫苗學生接種前須知

滿12歲至未滿18歲的高中、國中生將從23日起開始接種BNT疫苗，共125萬人符合資格，到目前約93％學生表達願意施打。教育部近日發文給地方教育局及學校，學生請疫苗假時（最多三天），請班級導師確認家中是否有人陪伴及照顧，避免使學生獨處。

教育部長潘文忠今天在個人臉書發文說，中秋節假期過後，學生即將陸續接種疫苗，許多同學或爸媽們，心裡難免會緊張，除了詳閱接種須知外，教育部也特別請了林口長庚醫院兒童感染科的醫師黃玉成，透過影片來跟大家分享接種前得注意哪些事項。

潘文忠表示，根據醫師的說法，學生在打疫苗前要睡眠充足不熬夜；接種當天穿著寬鬆短袖、不空腹、多喝水、心情放鬆；當天若身體不適，記得告訴醫師或暫緩接種。施打疫苗後，則要休息15－30 分鐘，若感覺到不舒服，務必和老師或醫事人員反應；不從事劇烈運動。

潘文忠說，學生接種疫苗後，每個人身體可能都會有不太一樣的反應與狀況，若身體還不太舒服，可以申請疫苗假好好休息，不會列入出缺勤；雖然發生機率不高，但若持續發燒超過48小時、或出現比較嚴重過敏反應、則要趕快來就醫。

同時，教育部近日也發文給地方政府及學校，學生打疫苗請疫苗假期間，導師務必確認他們在家不是獨自一個人，以便若有出現狀況時，可以立即進行處理。