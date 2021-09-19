世界上大部分國家都遵循一夫一妻制，然而在一些伊斯蘭教或穆斯林為主的國家，一夫多妻制仍是合法的婚姻形式。印尼一名17歲男子近日就在短短2小時內，一口氣迎娶2名新娘，而且更驚人的是，這2名新娘還是堂姊妹，消息曝光後不少人都備受衝擊。

根據當地媒體報導，這2場婚禮本月10日在印尼南蘇門答臘省的一處村莊內舉行，17歲男子蘇潘迪（Supandi）分別在下午1點和下午3點，迎娶和他同年紀的女子安妮莎（Annisa）和桑庫特（Sangkut），時間僅間隔短短的2個小時；村裡的秘書哈基姆（Wildan Hakim）表示，3個人只有履行婚約，並沒有舉行婚宴，而蘇潘迪也給了她們嫁妝，女方家人還對他提出一些要求。

哈基姆透露，新郎和新娘3人在過去幾年的關係親密，2名女子甚至還是堂姊妹，婚禮的相關事宜在之前都已經計畫好了，因此2名新娘的家庭之間並未發生衝突，父母也都認同這樁「不尋常」的婚事；目前蘇潘迪沒有工作，未來也沒有繼續升學的打算，計畫將會和父母一起到農場中工作。

南蘇門答臘區辦事處宗教部公共關係主管拉蒂夫（Saeudin Latief）指出，當地法律規定必須年滿19歲才能結婚，但如果得到宗教法庭的認可，還是可以舉辦婚禮，另外只要婚禮有遵循現行法規，並且雙方當事人都同意，一名男子要娶2名新娘並不是問題；不過由於蘇潘迪和新娘3人目前年紀都還太小，就算結婚以後也還是需要繼續和各自的父母住在一起。