台中市18歲的陳姓女大一生，9月17日傍晚6點多，於家中接獲詐騙集團電話，稱其誤植為購物網站高級會員，如果沒有於當天24時前至ATM取消高級會員，將需繳交會員費新台幣6000元整；陳女不疑有他依電話指示到ATM操作，所幸警方巡邏時發現成功阻詐。

警方指出，豐原警分局豐東派出所員警李彥霖，日前巡邏時發現1名女生在郵局ATM前，警方見她手持電話操作ATM心覺有異，李員立即上前關切時，發現女大生聽從電話指示操作「非約定轉帳」，立馬上前制止她操作成功防止遭詐騙。

警方及時發現阻止陳女，她才驚覺自己險遭詐騙，陳母到場時，不斷感謝警方的神救援，才沒有讓女兒多年的積蓄被詐騙。

豐東派出所長李承璽指出，ATM無法解除分期付款及會員資格，民眾若接獲歹徒詐騙電話應牢記「1聽2掛3查證步驟」，1聽清楚電話內容是否有異，2立即掛斷電話，3向警察機關或165反詐騙專線查證，勿讓歹徒操控情緒。