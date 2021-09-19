澳洲棄法潛艦大單 巴黎痛批背叛 召回駐美與駐澳洲大使

歷經川普4年的「美國優先」政策後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪歐時，在巴黎談笑風生，和法國年輕人自拍，彷彿為美歐關係吹進一陣和煦的春風。

然而，路透的分析指出，就在布林肯的歐洲外交修復之旅不到3個月後，華府發現，它和英國聯手，讓坎培拉拋開法國，丟棄400億美元（約1.1兆台幣）大單，協助澳洲打造潛艦，卻面臨了和法國的空前外交危機。

法國大發雷霆，說3國的新協議背著它進行，並公開對這些盟國用了前所未有的強烈措辭，說這麼做「粗暴冷酷」，在它「背後捅了一刀」。巴黎周五更進一步，召回駐美和澳洲大使，並指責拜登政府像川普一樣，把法國撂在一邊。

分析家說，這場危機不只在商業層面，還攸關彼此的信任。縱使美國官員希望，能快快雨過天青，但這卻可能對美國與法國，甚至歐盟間的結盟關係產生長久的傷害，同時讓華府想盡辦法，設法形成的抗中聯合陣線陷入充滿猜疑的境地。

法國外交人員說，他們最初得知相關協議，是在美英澳周三公開宣布前幾小時，由澳洲媒體披露。然而，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）卻堅稱，早在6月時，他就向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表明，可能會廢棄和法國的潛艦協議。

無論如何，從法國的觀點來看，美國的舉動違背了拜登政府自川普時代結束以來的承諾，那就是：回歸多邊主義，並與夥伴及盟國，尤其重要的是和歐洲密切合作。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐洲中心主任哈達德（Benjamin Haddad）說，這令歐洲了解到，或許川普的部分政策並不是脫軌失常，而意味著美國更深層地產生偏離歐洲的轉變。他指出，當拜登政府想要召集歐洲國家，共組跨大西洋聯合陣線，以反制北京之際，為何不讓當地的歐盟主角加入？