納豆（右二）時隔8年再敲鐘，與邱凡書（右起）、賴冠宇、史達魯 以《神廚賽恩師》入圍金鐘「兒童少年節目主持人獎」。（公視提供）

納豆、曾子余主持《食尚玩家2天1夜go》1年多，深受觀眾喜愛。(TVBS提供）

熱愛美食的納豆，下不少功夫主持《食尚玩家2天1夜go》。（TVBS提供）

藝人納豆今年以兒少節目《神廚賽恩師》雙料入圍第56屆金鐘獎「兒童少年節目獎」與「兒童少年節目主持人獎」。他表示主持公視《神廚賽恩師》時學到的料理技巧跟口感描述，正好能套用在TVBS《食尚玩家2天1夜go》裡，覺得兩節目相輔相成「蠻棒的」。而手握8節目的他，未來想挑戰主持益智節目，「因為我沒主持過這類型的節目，想嘗試看看！」

這次入圍兒少節目主持人，納豆其實對這塊並不陌生，劇場時期演過很多兒童劇，但當初接《神廚賽恩師》時，遭受很多人質疑，製作人仍獨排眾議，堅決用他，第一次棚內錄完影時，製作人有種「媽媽覺得兒子把事情做好」的感覺，用驕傲的眼神看著他，他也覺得自己「可以唷」！

但第一次錄影時，納豆嚇到怎麼錄那麼久，因為他以往習慣錄綜藝節目的節奏，一天約可錄5集，其實很快速，但《神廚賽恩師》半小時內容「飽滿」，10幾分鐘的外景得花1天拍攝，他還需幫節目中的動畫配音，「這個過程是很磨人的」，納豆形容是「細活慢燉」。

加上節目找真正的科學家，但科學家可能很會研究但不一定會講話、背台詞，小朋友狀況也很多，他在裡面又要跟機器人對戲，直呼：「我瞬間覺得我好像跟所有難對戲的都對到了。」

這次主持的綜藝節目沒入圍，他反而表示「已經習慣了」，認為台灣綜藝節目很多，但獎項不多，且要符合評審口味又是難上之難，他平常心看待：「我只要節目有持續做下去，能讓觀眾舒壓就好了。」但透露入圍名單公布當天，《食尚玩家》製作人對於他沒入圍有些小失落，「製作人說我主持之後，連面相都變了，比1年前更親民、更接地氣。」

手上有8個節目又拍戲的納豆，平時睡眠只需5、6個小時，他說：「做自己喜歡的事，因為很興奮，所以不會累。」去年榮獲金馬獎最佳男配獎的他，本來以為會有很多戲約上門，沒想到反而是接到更多主持，未來想挑戰像《全民星攻略》類型的益智節目。

10月2日金鐘頒獎典禮當天，他按慣例會穿紅內褲討個好兆頭，笑稱「鐘」字筆畫太多，所以不為難女友像上次金馬獎一樣在內褲上繡字了。