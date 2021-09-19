莫德納、輝瑞／BNT、AZ疫苗陸續到貨，國產疫苗高端也開放接種第2劑，再加上流感疫苗也將於10月1日開打，國內將首度出現5款疫苗同時在10月開打的情況，對各大醫療院所、診所及人力動線安排來說，將是很大跳戰。

指揮中心於昨（18）公布疫苗接種時程表，目前正在開打的第八輪包括第二劑AZ及第二劑莫德納，預計至9月23日結束。另外AZ疫苗將於9月底再釋出，提供給再一波第二劑接種。

指揮中心昨日公開疫苗接種施打計畫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，第一批BNT疫苗最快於9月22日在國高中校園開打，該波預計於10月8日會結束。而緊接著第九輪疫苗也上線，主打第一劑BNT及第二劑高端，預約時間為9月20日上午10時至9月22日中午12點時止，BNT及高端施打時程分別為9月25日至10月2日，及9月27日至10月2日。除此之外，第10輪也主打BNT及高端，目前計畫於10月3日開打。

至於17日到貨的108萬劑莫德納完成封緘檢驗後，將於9月28日至10月5日開打，有望開放給65歲至75歲長者接種第二劑。

與此同時632萬劑流感疫苗也將於10月1日起施打，等於10月會有AZ、莫德納、BNT、高端及流感疫苗同時開放接種，由於過去從未有5種疫苗同時開打，讓人擔憂屆時不論是場地、時間及人力安排，恐會造成混亂。

但疫情指揮中心指揮官陳時中認為，國內施打多種疫苗的經驗純熟，應不至於會有混亂問題，且流感疫苗會以開設接種站或到校施打的方式，避免同時施打流感與新冠疫苗，他也提醒「兩種疫苗最好要間隔7天」。