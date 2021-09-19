金門又發現死亡鯨豚，地點在小金門九宮碼頭右側岸際，金門縣野生動物救援暨保育協會專家鑑定是瀕危物種「中華白海豚」之二。（金門岸巡隊提供）

金門又發現死亡鯨豚，地點在小金門九宮碼頭右側岸際，金門縣野生動物救援暨保育協會專家鑑定是瀕危物種「中華白海豚」之三。（金門岸巡隊提供）

海洋悲歌再起 瀕危「中華白海豚」魂斷金門海岸 （金門岸巡隊提供）

海洋悲歌再起 瀕危「中華白海豚」魂斷金門海岸 （金門岸巡隊提供）

金門又發現死亡鯨豚，地點在小金門九宮碼頭右側岸際，金門縣野生動物救援暨保育協會專家鑑定是瀕危物種「中華白海豚」，已採樣進一步釐清確切死因。

這是金門海岸繼5／31於金沙鎮劉澳岸際、8／15於金城鎮西南方銅牆山岸際，各發現1隻死亡的中華白海豚幼體後，近期內發現第3隻這種瀕危生物的死亡個體，海洋悲歌奏不停，引起保育團體的關注。

金門岸巡隊說明，昨日6時許九宮安檢所執行岸際巡查時，在烈嶼鄉九宮碼頭右側岸際發現1隻死亡鯨豚，立即通報金門縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二(金門)海洋保育工作站派員協同處理。

動保協會王鈺明獸醫師檢視後，確認為瀕危物種「中華白海豚」，體長約260公分、寬約40公分、高約60公分，無法確認死因，已將鯨豚部份屍體採樣帶回冰存，其餘殘體就地掩埋。

去年，金門群島海域保育類鯨豚死亡通報個案近20起，曾經單日就有2隻，今年也已有數起紀錄，海洋悲歌頻傳，讓保育團體扼腕不已，憂心到底大海發現甚麼事？導致保育類海洋生物接連死亡的憾事。

海巡署呼籲，若民眾遇到鯨豚擱淺的狀況，可撥打118免費報案專線，共同守護海洋環境與漁業資源。