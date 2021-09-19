今有3架共機進我西南空域 10:262021/09/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，2架殲-16機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 大陸中秋假期 鐵路估載客4000萬人次 中秋連假安全第一 消防局籲民眾少放爆竹煙火 #空軍 #今有 #機進 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 承認誤炸阿富汗平民 美軍道歉了 04:102021/09/19 話題觀察 毒郵包攻台 移撥警方接手溯源 04:102021/09/19 社會新聞 台積高雄設廠 2023年電力恐紅燈警戒 04:102021/09/19 財經焦點 中秋連假首日 本土＋0無死亡 04:102021/09/19 生活新聞 韓正見林鄭 盼辦好三場重大選舉 04:102021/09/19 產業財經 54歲徐亨昔欠2億破產 爆為生計「主動找上連千毅」求合作 00:152021/09/19 娛樂 陸空雙管搶票 4陣營今深入中彰投 04:102021/09/19 焦點要聞 全台賞月機率曝！今起午後雷雨連下一周 日夜溫差逾10度 08:202021/09/19 生活 民進黨爭網路聲量 新世代聚焦Podcast 04:102021/09/19 生活新聞 疫情催化車廠轉型 GaN、SiC有亮點 04:102021/09/19 財經要聞 5生肖本周運勢暴漲 好事不斷找上門 09:542021/09/19 運勢 政治熱門新聞 最新政黨民調出爐 國民黨力壓民進黨 藍營大咖回應了 - 政治 蔡英文揭莫德納催貨過程 前藍委譏：吹牛也要打草稿 - 政治 盧秀燕這句說得好 羅智強：蔡英文聽到了嗎 - 政治 蘇貞昌講這句話會惹怒人民 王世堅嗆10個字 - 政治 KMT主席大擂台》趙少康問兩岸政策 張亞中劍指朱立倫：不是你說的急統 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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