41歲香港男星謝霆鋒不僅人帥有才華，還頗有商業頭腦，除了經營「鋒味」美食品牌，還征服股海，短短不到一年就入袋2億台幣，投資眼光十分精準。

根據港媒《東網》報導，謝霆鋒去年10月拿出1240萬港幣（約新台幣4476萬）投資自己代言的運動品牌500萬股，認購價為2.48港幣（約8.8元新台幣），設定1年禁售期，當時不少股票分析師都覺得他這樣買很冒險，想不到該支股票大漲好幾倍，現在每股來到13.8港幣（約48.58元台幣），讓謝霆鋒賺進5660萬港幣（約新台幣2億），下個月禁售期一過，他就能賣掉入袋，厲害的投資眼光被港媒封為「股神」。

謝霆鋒賺錢有術，早年跟其他港星一樣先投資房地產，再跨足餐飲品牌、電腦特效公司等副業，演藝主業也沒放掉，近期積極地宣傳主演的動作電影《怒火》，多方開源的結果就是晉升億萬富翁，外傳身價突破40億新台幣。但他沒有停下腳步，經紀人霍汶希透露謝霆鋒將再拍美食大陸綜藝節目《百姓的味道》，希望將中華美食發揚光大。

熱愛下廚的謝霆鋒，在防疫隔離期間不忘拍攝DIY做料理的影片，教影迷如何居家做披薩，只見他用麵粉、酵母粉、水混合成麵團，再放上起司、小番茄等配料並焗烤，賣相非常漂亮，他也吃得津津有味，表示：「隔離期間有美食陪伴，一點都不孤單。」除此之外，他再教大家煎漢堡排的技巧，如何保持肉汁不流失，又可以使漢堡排的形狀賣相更佳，原來全靠一片洋葱圈就搞定，讓不少網友都讚謝霆鋒的廚藝教學簡單易學，十分實用。