今（19）日是中秋連假第2天，高公局表示，國3南向新台五路至南港系統於6時前後因國5南向開始高乘載管制，至上午7點稍有回堵，其餘路況大致正常，交通量9.8百萬車公里。預判今日上午國1南向楊梅-新竹系統等6路段壅塞，建議南向用路人儘量下午出發、北向用路人上午出發，以節省時間。

高公局表示，今日0至5點交通量是5.4百萬車公里，是平日年平均(3.5百萬車公里)的1.5倍；預估今日交通量120百萬車公里，是平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍。

昨日全日交通量118百萬車公里，是平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，國5交通量3.3百萬車公里，是平日年平均(2.6百萬車公里)的1.3倍。昨日晚間除國1南向湖口至新竹、國5南向石碇至頭城路段車流於19點後紓解外，其餘路段均大致順暢。

今日相關疏導措施包括：6至12點國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0至12點封閉國5石碇、坪林南向入口、0至24點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量下午出發、北向用路人儘量上午出發，以節省時間。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。