女星薛芷倫如今是知名社交名媛，出身富裕之家的她，有著紐約大學英國文學學士學位，因拍《倩女幽魂》妖女小青一角而大開知名度，之後嫁入豪門，對上流社會適應得如魚得水，被封為「社交皇后」，不料近日豪奢生活出狀況，薛芷倫出了嚴重車禍，對方肇逃，而她送醫的畫面曝光，讓許多親友、粉絲擔心不已。

本身就是千金小姐的薛芷倫，出道後除《倩女幽魂》外，沒什麼特別突出的表現，反倒是嫁給大生地產創辦人馬錦燦的長子馬清偉後，息影成為豪門太太，每天出席各大社交場合，總是性感亮麗現身，因而被封為「社交皇后」，可惜她為馬家添了2子1女，仍難逃離婚命運，在克服乳癌後現身，卻因後遺症面貌大變，被懷疑整形過頭成蛇精女，引發話題。

59歲的薛芷倫，本月14日突然透露自己出事，直言「命運有時就在一瞬間」，表示她自己開車出門，突然前面的計程車緊急剎車，不僅她應對不及，後方的私家車也沒能控制住，高速撞上她的車。

整起車禍發生得很快且力道很大，後車的人雖然沒事，但薛芷倫成了兩車之間的「夾心」，非常無辜，至於肇事計程車司機，竟在肇禍後立刻逃之夭夭，她也曝光當天的照片，只見薛芷倫無力地躺在擔架上，頭部、頸部被牢牢固定， 畫面相當悽慘，她事後大嘆難逃這個命運，「大家幫我集氣願我早日康復」。