月餅是中秋節最具代表性的食物之一，不過大陸山東大學發送的月餅卻硬得跟石頭一樣，用鐵鎚敲打都不會碎，影片曝光後隨即掀起熱議，更有網友打趣笑說「這不是月餅，這是紀念章！」

大陸網友昨（18日）在微博以「山大發的月餅有多硬」為題，PO出一段43秒影片，畫面中可見，一顆看似普通的月餅，竟然硬得跟石頭一樣，有學生找來鐵鎚測試，無論怎麼敲打，月餅依然完好如初，甚至拿起月餅大力往鐵架重擊也沒事，銅牆鐵壁般的狀態讓人看了嘖嘖稱奇。

無論是拿著鐵鎚一陣狂敲測試，或是直接往鐵架重擊，這款月餅依舊完好如初，沒有一絲碎痕。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後隨即掀起大陸網友熱議，紛紛留言直呼「這月餅是灌水泥餡嗎」、「沒點硬功夫還吃不了這個月餅」、「跟諾基亞（Nokia）手機有得比啊」、「傳統節目：月餅碎胸口」、「這月餅不是讓你吃的，是讓你做傳家寶的」、「壓縮餅乾的感覺」。

也有眼尖的網友發現，這是去年山東大學發放的月餅，「這是去年的那個吧哈哈哈哈，我覺得還挺好吃的，今年的感覺沒那麽硬」、「我也吃過，當時發了兩個，味道不錯哦」、「倒杯水，泡一泡就好了，宿舍裡有吃的人也是泡著吃」。