大陸地產巨頭恒大集團爆發債務危機，旗下對內發行的員工理財產品恒大財富兌付危機如何收場備受市場關注，目前實物資產兌付工作已經啟動。

恒大財富18日發布公告稱，據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。投資者若有實物資產兌付需求，可以聯繫投資顧問或攜帶身份證、投資合約到各地接待地點諮詢辦理。

據《證券時報》報導，恒大財富公布了27個省級行政區的實物資產兌付專項工作辦公地址。除黑龍江和湖北分別設置了3個和6個諮詢點外，其他省（直轄市）均設1個諮詢點。

據此前公布的兌付方案，恒大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付三種方案。投資者可以在三種方案中選擇其一，或者組合任意兩種及三種方案兌付。

具體而言，現金分期兌付只針對合同約定期限到期的投資產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的10％，以後每三個月支付10％，以此類推直至全部支付完畢。

實物資產兌付範圍包括到期產品及投資人要求提前兌付的產品。兌付金額計算方式為：到期者本息全額兌付；未到期者本金全額兌付，按照投資之日至投資者要求提前兌付之日的時間段計息。

根據恒大財富執行董事兼總經理杜亮的說法，恒大各地區公司要把所有已取證未售的住宅公寓和商鋪等資產拿出來。住宅、公寓、商鋪和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。恒大將在每月下旬辦理實物資產兌付工作，採取集中登記、線上集中選房的方式。

第三種沖抵購房尾款的兌付方式，針對在9月12日24點前已認購任意恒大樓盤房屋的投資者，可以使用全部或部分兌付金額沖抵本人或他人的購房尾款。這類兌付方式同樣接受到期產品和提前兌付產品。