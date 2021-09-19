中秋假期酒後尋友爆發推擠衝突 異國餐廳風味變調

29歲的高姓男子，今天清晨酒後到異國餐廳欲尋找一名狄姓朋友，因店家告知他，沒有他要找的這個人，高男懷疑店家故意隠瞞欺騙，藉酒意與該店關姓員工及在場人美國籍的宋姓男子爆發口角，進而演變成推擠衝突；警方獲報調派6警網12名優勢警力馳赴現場，全案正由警方依社維法偵辦調查中。

警方指出，第二分局立人派出所於今天清晨5時16分許，接獲民眾報案，指北區西屯、健行路口一家墨西哥異國風味餐館有人鬧事，警方迅速調派6警網12名優勢警力馳赴現場，抵達時現場已無糾紛情事。現場高姓男子因與店家人員爆發口角爭執，高男疑因喝太醉，店員稍為阻擋推擠即不慎跌倒造成手腳擦傷，經送醫包紮傷勢已無大礙。

警方調查，29歲本國籍的高姓男子，今天清晨到該餐廳欲尋找一名狄姓朋友，因店家告知他，沒有他要找的這個人，高男懷疑店家故意隠瞞欺騙，藉酒意與該店瓜地馬拉籍24歲的關姓員工及在場人29歲美國籍的宋男爆發口角，進而演變成推擠衝突。

警方表示，高男疑因本身有飲酒，不慎跌倒受傷，造成他肢體多處擦傷；本案雖店家及高男不提傷害告訴，惟警方仍將依社維法偵辦。

分局長陳家銘呼籲，中秋4日連假，民眾切勿因歡慶秋節而飲酒過量造成脫序行為，暴力無法解決問題應循正當途徑報警處理；警方將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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