【旅奇傳媒/編輯部報導】2021福隆生活節將在9/18(六)~10/10(日)期間的周末兩天舉辦，屆時將結合東北角轄區內自行車路線，規劃極東點慢旅自行車一日騎遊活動，並在9/18(六)、9/25(六)、10/2(六)、10/9(六)這四天中，透過專業領騎帶引，邀請民眾騎遊經典的舊草嶺環狀線。並前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐，藉由自行車休閒活動與地方觀光旅遊結合，共同推動東北角自行車特色旅遊。同時搭配沙雕教學創作、沙雕親子瑜珈、文創市集等豐富活動，將自行車與其他景點作橫向結合搭配，進一步打造東北角自行車優質觀光品牌。

福隆國際沙雕藝術季開展 超過30位皮克斯經典角色現身

▲亞洲唯一！皮克斯沙雕展於福隆沙灘正式登場。 圖：福隆大飯店／提供

同時，2021福隆國際沙雕藝術季活動也於9/17到10/31登場，這是全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，現場完整呈現13部皮克斯動畫電影經典場景外，更將人物角色如胡迪、巴斯光年、三眼怪、布魯斯鯊魚等經典角色從大螢幕中搬出來，讓大人小孩與皮克斯動畫巨星一起在福隆歡度中秋。本次沙雕季活動期間還祭出超優渥抽獎活動，邀請大家一起來福隆沙灘狂歡。

▲皮克斯沙雕展。 圖：福隆大飯店／提供

參觀完的民眾只要投入入場手環，就能參加總價值超過50萬元的摸彩活動，除了有福容大飯店福隆頂級VILLA別墅(價值56800元+10%)，還有獲「台灣金點設計大獎」的ORIGINALE全營養智慧調理機（價值22800元）以及全新上市的OPPO Reno6（價值16990元），等多項好禮能您帶回家！開展首遇中秋連假，主辦單位也祭出防疫作為，採分流入場及人數管控，參展過程也需全程配戴口罩，打造今年最具規模且安心的海邊活動。

星空X藝素村文創市集 分享美好生活態度

▲星空X藝素村文創市集。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

看完精彩的沙雕展，想小憩一下嗎？不妨來到位於福隆車站前方星空X藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，是東北角地區新興的藝術據點。本次福隆生活節希望讓大家重新打開心靈與感官，透過集結多元職人攤位，打造以環保、手作、藝術為主題的文創市集，在這裡你可以找到海廢再生藝術、風格插畫小物，手作暖心甜點等好物，每周六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演，向大家分享美好生活的可能性。

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）