李相侖、朴海鎮是李寶英劇中兩個重要的人。（中天娛樂台提供）

朴海鎮與李寶英飾演雙胞胎。（中天娛樂台提供）

由韓國女神李寶英與國民女婿李相侖合演的經典韓劇《我的女兒瑞英》，20日起將在中天娛樂台播出。該劇講述女主角瑞英(李寶英飾)的爸爸李三在(千虎珍飾)，因賭博欠債，妻子抱病離世，讓瑞英對父親心生不滿，決心離家，後來和宇載(李相侖飾)結婚為自己而活，李三在婚禮上無意間發現新娘正是自己的女兒瑞英，他選擇逃離，內心百感交集；這場戲讓李寶英與李相侖都印象深刻，李寶英形容，那一幕心好像被撕碎了，甚至無法重看那一段戲，因為真的太悲傷。

李寶英表示，《我的女兒瑞英》這部戲對她別具意義，因為讓她成長非常多，也體會到眼睛所看到的並不能代表一切，即使看到別人的生活，也不能得知實際的狀況，所以不能隨意評斷別人。現實生活中，李寶英和老公池晟是韓國演藝圈的模範夫婦，她婚後以家庭為重，就算池晟凌晨到家，也會為老公準備餐點，而池城也很常為李寶英準備驚喜，只是常常會搞錯生日或週年紀念日。

該劇男主角李相侖近年來嘗試多元角色，在電影《特務搞飛機》演一個劫機大壞蛋；在韓劇《VIP》，他則成為外遇的丈夫，這些角色都與他過去的螢幕形象反差極大。該劇另一知名演員朴海鎮表示，他飾演的相祐，也和姊姊瑞英一樣對父親帶有怨恨，他自己以前也曾冷漠地對待過父親，但在演出這部戲的過程，讓他忍不住思考「為什麽不能像相祐那樣對父親更好一點呢？」拍攝結束後，他與劇中飾演爸爸的千虎珍，也培養出很深的情感，雖然剛開始時有些尷尬，但前輩卻像對待親兒子一樣對他，讓他很感動。另外李寶英也常在拍攝結束後跟他聊天，朴海鎮還透露自己的夢中情人類型就像李寶英一樣，個性很開朗大方。韓劇《我的女兒瑞英》20日起每周一至周五晚間6到8點在中天娛樂台39頻道播出。