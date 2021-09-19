針對媒體報導，網紅四叉貓（劉宇）日前施打高端疫苗，之後到診所做抗體檢測，未料此舉被指恐有違法之嫌，替「四叉貓」檢驗的禾馨診所恐依法被處25萬元罰鍰。民眾黨立委蔡壁如直言，台灣是一個民主自由的國家，民眾有知的權利，她要問的是，為什麼政府這麼害怕民眾知道檢驗的真相？

對於禾馨恐遭罰一事，蔡壁如今（19日）在臉書發文表示，自費檢驗抗體風波如今蔓延到台中，有更多的網紅相約自費檢驗抗體。蔡稱，過去自己在台大醫院工作時，臨床上有很多過敏的病患，會到醫院去驗抗體，是因為有些人會花粉過敏、或是對某些食物過敏。

蔡直言，民眾有權利知道自己的身體狀況、更何況是自費測？但是，中央卻有核定12家醫院可以做機師工會的自費檢測，台北市包括台大、三總、聯醫院區，並沒有開放給民眾自費檢查；榮總過去也曾申請要加入採檢抗體的醫院行列，但行文中央後遭拒絕，台北市衛生局根據中央的規定，因此對禾馨診所開罰，地方政府必須遵守中央的規定，這是無奈的事。

蔡壁如強調，台灣是一個自由民主的國家，對於自己的身體狀況，民眾有知的權利、對於自己接種完疫苗之後，體內的抗體數值，同樣應該也有知的權利。今天如果是醫療院所自己公布檢測結果，違法無誤，但今天是民眾提出疑問，違法嗎？她要問，為什麼政府這麼害怕民眾知道檢驗的真相？為什麼？