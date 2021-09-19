新竹市長林智堅力推新竹縣市合併為「大新竹市」，前副總統呂秀蓮今天批評，民進黨若出諸黨派利益，或個人政治前途的鋪陳為考量，就是國家的不幸。她拋出「七都二特別行政區」的構想，呼籲應從長治久安的角度，對行政區域重規劃。

呂秀蓮表示，目前的行政區域規劃是六都，18縣市。六都的改制，事先並未專業規劃，只將高雄、台南及台中的縣市合併升格為直轄市，通稱為「都」。

根據地方制度法第4條第1項規定，「人口聚居達125萬以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區，得設直轄市。」桃園縣因加工衝破2百萬的人口，而單縣升格。

她說，直轄市與非直轄市的區別，除了前者市長可以參加行政院院會外，更重要的是中央與地方財政分配的問題。每年中央政府分配給地方的「統籌分配款」，約65％分配給六個直轄市，而18個縣市卻只分配到另外35％的一小部分，致使「富市越富，窮縣更窮」！幾年下來，嚴重擴大城鄉發展差異，幾近畸型。

行政院主計處每10年進行一次人口及住宅普查，最近一次於去年11月進行。台灣常住人口2383.4萬人，近10年以新竹縣增幅最多，21.2％，桃園市11.4％居次，台中11.1％第三。反觀南投、嘉義及屏東等農業縣人口顯著減少，超過5.8％以上。此外，彰化縣人口已逼近126萬，被視為「準七都」。

呂秀蓮指出，新竹縣市合併人口總數超過一百萬，但未達125萬，現任縣長及市長分屬國、民兩黨卻公開支持合併，民進黨國會龍頭柯建銘表示要修改地制法降低人口標準為一百萬人。因柯立委是新竹人，而現任市長林智堅是他的嫡系接班人。

她說，外界解讀因林智堅連任兩屆，若縣市合併升格，他就可重新參選升格後的市長，一如當年陳菊，因高雄縣市合併後她繼續連任，造就她成為「南霸天」，卻讓民進黨被韓流沖垮。

呂秀蓮認為，按行政區域規劃，影響國家發展、地方建設及人民福祉，至關重要。台灣的行政區域始於日治時代，國民黨時多因黨國利益考量加以更改，如今民進黨已二度執政，若亦出諸黨派利益或個人政治前途的鋪陳為考量，缺乏為台灣「長治久安」的擘繪，就是國家的不幸。如今政黨輪替已常態化，主政者就應超越黨派，高瞻遠矚，才能使台灣長治、久安。

她提出「七都二特別行政區」的構想，七都（或七州）是台北都，台北市及基隆和宜蘭；新北都，新北市鄰近基宜部分規劃給台北都；桃園都，桃園市、新竹縣市及苗栗；台中都，台中市、彰化市及南投縣；台南都，台南市、雲林縣及嘉義縣市；高雄都，高雄市及屏東縣；花東都，台東縣及花蓮縣。

另外二特別行政區，直屬行政院管轄，包括海拔一千公尺以上山地區的「高山特別行政區」，台灣周邊離島的「離島特別行政區」。

呂秀蓮表示，她為台灣的長治久安，綜理出「國家安全、社會安定及人民安心」的「三安」與「三和」，亦即「政黨和解、族群和諧、兩岸和平」，希望長治久安思考行政區域重規劃。