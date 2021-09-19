港日混血女星裕美和學霸男星林作交往2年多，雖然男方母親反對，但她們依舊愛得火熱，不過近日網上瘋傳裕美的不雅片，雖僅有短短5秒，卻尺度極大，對此，裕美本人也回應了。

林作與「富三代」鍾培生的拳擊世紀大戰醞釀半年，終於在昨(18日) 上演「生死鬥」，今年3月鍾培生就高調下戰帖，只要林作在拳擊賽上打倒他，就會奉上港幣100萬元賞金，最後由鍾培生勝出。

不過在賽前出現小插曲，據《東網》報導，有人爆料疑似裕美不雅片在網上瘋傳，雖然畫面漆黑一片，仍隱約可見一男一女在進行「床上運動」，還能聽見男方發出的呻吟聲，而影片最後，背向鏡頭下身赤裸的女子突然回眸，容貌竟神似裕美。

裕美過去有段婚姻，卻因爆出婚內出軌形象暴跌。(圖／翻攝自裕美IG)

對此，裕美表示最近行房次數很少，更沒拍過類似的性愛片，自嘲身材不夠好，如果好的話就會拍，笑稱20幾歲時沒有捲入桃色風波，想不到現在33歲，才成了「不雅片女主角」。

而林作在比賽前也被問到女友不雅片風波，他表示無所謂啦，現在沒有時間回應，因為要準備上擂台了，說完就匆忙掛電話，看來對比賽相當重視。而裕美也沒受到影響，照樣燦笑現身拳擊賽，說到如果林作贏了，通常要的獎勵是「一場激烈的性愛」，但她不會理會，認為先睡覺休息比較重要。

裕美過去有段婚姻，卻因2016爆出背著老公偷吃演員黃子恆，同年離婚，導致她形象跌到谷底，之後她和林作交往，就遭「準婆婆」、地產女王王莉妮不看好，直言兒子只是玩玩，還說如果結婚就斷絕母子關係。