重機男分享老婆丟這「一本」要他騎小三滾出去。（截自臉書社團《騎車環島趣》）

中秋連假惹怒老婆的下場是什麼？一名男子上網分享，老婆寫了一張紙條嗆聲「老娘今天不想見到你們」，要求男子把卡與汽車鑰匙交出來，帶兒子騎小三拿「這本」滾出去。不過仔細一看，男子老婆給的「這本」，竟是一疊厚厚的千元鈔，眾多網友看完驚呼：羨慕！

一名男網友在臉書社團《騎車環島趣》發文：「惹老婆生氣的後果，我只能提前祝大家中秋佳節愉快，武嶺我們來了」，並貼出一張手寫紙條的照片，紙條上寫著：「把身上的卡跟汽車鑰匙交出來，帶著兒子騎著小三拿著這本滾出去。老娘今天不想見到你們，提錢祝你們中秋節快樂」。

不過仔細一看，老婆所謂的「這本」。竟然是後後一疊千元大鈔！眾多網友看完忍不住驚呼：「羨慕」、「好棒的老婆」、「可以給我黑卡嗎？讓我勇登聖母峰一次」、「還好沒有說 回來少一張的話，你就慘了」、「別人的老婆總是不會讓人失望」、「還給你一本，沒讓你淨身出户，這麼好到老婆去哪找。」、「怎麼感覺你老婆是另有計畫的？」。