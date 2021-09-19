郭男除了臉書上張貼嗆聲輸贏的訊息，還PO上多張炫槍的照片。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

郭男除了臉書上張貼嗆聲輸贏的訊息，還PO上多張炫槍的照片。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查扣2枝改造手槍、7顆子彈及27包含有第二級毒品安非他命成分的毒品咖啡包等贓證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區郭姓男子日前在臉書上秀出持長槍的照片，並公開嗆聲：「出來比誰槍多」等訊息，行徑囂張，新營警分局接獲情資後展開調查，鎖定郭男身分，18日下午持搜索票逮人扣槍，另外還在屋內發現一名正在熟睡的通緝犯。

新營警方9月初接獲檢舉情資，經清查了解，掌握PO文為24歲的郭姓男子所為，新營警分局偵查隊、鹽水派出所隨即組成專案小組偵辦，發現郭男除了臉書上張貼嗆聲輸贏的訊息，還PO上多張炫槍的照片，警方立即彙整相關資料並聲請搜索票獲准。

警方18日下午到郭男住處攻堅抓人，因郭男拒不開門，警前後包抄破門進入搜索，先是在屋內查獲熟睡中的鄭姓通緝犯（28歲），另於頂樓逮到躲藏的郭男，並再查扣2枝改造手槍、7顆子彈及27包含有第二級毒品安非他命成分的毒品咖啡包等贓證物。

郭男稱，因和朋友糾紛，所以貼文想挑釁對方。警方詢後將郭男移送台南地檢署偵辦，經檢察官複訊後聲請郭男羈押偵辦；另將鄭男解送至桃園地院歸案。

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