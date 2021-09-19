林佑星剷肉15公斤變型男。（湧承多媒體娛樂提供）

林佑星演出三立八點檔《天之驕女》後，體重直逼88公斤，2個月前發現肚子過大，在家連穿襪子都吃力，在外蹲下身綁鞋帶還綁不到，深覺身體已無法負荷決意減肥，林佑星笑說：「生平第一次被襪子羞辱！」經過60天的努力，他成功鏟肉15公斤，再度展現成熟男人魅力。

近年給人肉肉形象的林佑星一向視白飯如命，為減肥計劃吃了不少苦頭，對飲食相當克制，他表示以前嫌處理廚餘麻煩，所以太習慣「清菜尾」，自決定改變體態起，他祭出奇招，不僅嚴格控管飲食不碰飯麵類，在吃飯時間竟躲身廚房，等老婆小孩吃飽後才肯出來。他直言：「這對我來說是很痛苦的一件事。」甚至在晚餐時刻，只喝白開水或減糖飲料撐過一頓飯，可說是吃了秤砣鐵了心。

正式減重前，林佑星光是走路就氣喘吁吁，這回除了忌口之外，運動量大幅提升3倍，無論有無工作，他要求自己每天運動至少2小時，林佑星透露：「伏地挺身和握力棒是基本搭配。」一天沒做訓練就感到渾身不自在，若幸運遇到好天氣，索性從新店騎腳踏車到內湖電視台拍戲，藉此增加排汗量促進新陳代謝。

成功剷肉後的林佑星特地拍攝全新形象照，增添幾分型男自信，也多了一股時尚感，小露身材還能看見若隱若現腹肌線條，兒女見識到不同的爸爸紛紛盛讚好帥，他羞曝：「老婆很滿意，她說這才是當初認識的我。」