裕興第二公有停車場可提供16格車位，計次收費30元，即日起開放使用。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市鼓山區中華一路和29巷轉角處的土地閒置，由於周邊住宅住戶多，加上鄰近台鐵地下化沿線的左營園道，為解決當地停車困境，並方便民眾轉乘台鐵及捷運、輕軌運輸系統，交通局在該處閒置土地上開闢「裕興第二公有停車場」，可提供16格車位，計次收費30元，即日起開放使用。

高市交通局指出，位於鼓山區中華一路與中華一路29巷轉角處的土地閒置，由於閒置土地周邊主要以住宅區為主，加上鄰近鐵路地下化左營計畫段沿線的園道，為促進社區優質化及便於民眾搭乘大眾運輸轉乘，交通局將尚未開發利用的土地，開闢為「裕興第二公有停車場」，以增加當地停車供給，便利民眾使用，也可活化公有土地。

交通局表示，「裕興第二公有停車場」已完工，即日起正式開放使用，停車場可提供小型車停車格位16格，包含身障格位1格、孕婦及育有6歲以下兒童車位1格， 停車費率採計次收費，小型車每次30元，離場再停、停車逾6小時或跨日則另計次收費。