教育部從6月15日起開始發放孩童家庭防疫補貼，每人可得1萬元，到17日12時已有224萬1150人領取，領取率97.02％，尚有約6萬人未領。教育部表示，孩童家庭防疫補貼領取日期到9月30日止，尚未領取的人，請把握最後期限。

教育部表示，行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )於6月15日上午上線，18日ATM加入服務，7月15日郵局臨櫃也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者可以進行申領。

在網路申請部分，至9月17日12時已順利將補貼撥入177萬2605人的指定帳戶，另有74人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到12時完成現金領取的人數累計達43萬1086人；郵局臨櫃部分，到12時完成現金領取的人數累計達3萬7459人；合計透過網路、ATM及郵局臨櫃領到10000元孩童家庭防疫補貼的人數比率約97.02％。

此外，根據教育部統計，從4月20日到9月18日下午5時30分止，共有754個學生確診，包含大專生242人、高中生119人、國中生114人、國小生190人及幼兒園生89人。其中，721人是本土案例，另外33人是境外移入案例。