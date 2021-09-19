在澳洲各地經常可以看到袋鼠，雖然牠們外表可愛，但卻相當兇猛有力。澳洲一名女子日前發現有一隻袋鼠站在住家圍欄外，正在和她飼養的小獵犬相視對峙中，沒想到20分鐘後，袋鼠竟朝著小獵犬使出「噴尿攻擊」，嚇得狗狗趕緊後退逃跑，牠才終於心滿意足地離開，讓女子看了十分傻眼。

44歲的娜塔莎（Natasha Robinson）居住在澳洲維多利亞省，日前她聽到自己飼養的10歲小獵犬道格（Dodger）在庭院中不斷吠叫，娜塔莎好奇開門查看狀況，沒想到卻看見一隻身材健壯的袋鼠站在住家圍欄外面，正在和道格相視對峙，娜塔莎擔心愛犬會有危險，因此試圖呼喊牠的名字，要牠趕快回到家裡，不過道格卻相當頑固，執意站在原地不願離開。

袋鼠和道格就這樣隔著圍欄、對峙了長達20分鐘，最後袋鼠竟使出大絕招，往道格的身上噴尿，道格先是感到十分困惑，回頭看了一下飼主，接著就失去了對袋鼠的興趣，轉身回家，而袋鼠見狀也終於心滿意足地離開了。

目擊全程的娜塔莎對於袋鼠的行為非常傻眼，直言自己以前從沒有看過袋鼠做過這樣的事情，她也將整個過程拍攝下來，分享到TikTok帳號「@tashrobbo1」上，吸引超過30萬觀看人次，網友們紛紛留言：「牠該不會是在標記領地，順便想領養妳的狗吧？」、「這隻袋鼠也太沒禮貌了」、「我從來沒看過這種事情，好噁心哈哈哈」、「好險那裡有個圍欄，不然狗狗可能危險了」。