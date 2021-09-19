今天是中秋節連假第二天，蔡英文總統在網路社群媒體分享她在家畫柚子的畫面，由於正值疫情期間，她鼓勵民眾，透過網路社群也可以線上過節，「透過文字和影像問候彼此。就讓我們在疫情期間的祝福不間斷！」
總統蔡英文在官邸養了兩隻貓：蔡想想和蔡阿才，以及四隻領養的犬隻，分別是3隻導盲犬Bella、Bunny 和Maru，以及一隻搜救犬樂樂。
她今天在臉書和 IG，貼出她拿筆在柚子皮上畫出狗臉和貓臉的照片，詢問網友「這是我的柚子創作，畫的還OK嗎？」引來不少網友大讚「太可愛了」、「可出週邊了！」
蔡英文表示，中秋連假，各縣市都有防疫規定，很多人待在家，也有些人沒辦法回鄉過節，和家人好友相聚。無論如何，現在透過網路社群，可以線上過節，透過文字和影像問候彼此。就讓我們在疫情期間的祝福不間斷！
她鼓勵民眾發揮創意，待在家，還是可以讓自己很有「儀式感」，感受一下過節的氣氛。
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