中秋佳節不少人都會吃柚子應景，但Icu重症醫師陳志金提醒，由於柚子會減少抗凝血劑代謝，因此有服用抗凝血劑的病患不宜食用，同時他也點出11種人，最好要避免食用柚子，否則輕則會流鼻血、身體瘀青；重則是胃腸出血、腦出血，嚴重的話可能還會致命。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金日前於《Icu醫師陳志金》指出，柚子並不適合平時有在服用抗凝血劑的病患食用，原因在於柚子會減少抗凝血劑代謝，導致體內藥物濃度上升，吃了之後就會猶如藥物過量般，輕則流鼻血、身體瘀青；重則是胃腸出血、腦出血，嚴重的話可能還會致命。

至於哪些人會需要服用抗凝血劑的藥物？陳志金說，通常是心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞及腦中風等病患，但陳志金也表示，若有在服用鈣離子通道阻斷劑降血壓藥、史他汀類降血脂藥、免疫抑制劑、安眠鎮靜劑、抗憂鬱及抗焦慮藥物，也要避免食用柚子，因為藥物會和柚子產生交互作用，會導致身體產生不良反應。

另外，陳志金提醒，洗腎病患也不宜吃太多，因為柚子含鉀量高，易導致高血鉀，吃多恐會引發心律不整，呼籲大家多留意家中長輩用藥，才能快樂過中秋佳節。