大陸海關總署動植物檢疫司19日發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入大陸」的通知，表示從台灣輸入的釋迦及蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，並於20日起暫停輸入；消息一出對於9成鳳梨釋迦銷往大陸的台東是一大衝擊。台東農民表示「剉哩等」，如果釋迦不能出口，就得喝西北風了，而台東縣府及農會近期將研擬相關因應對策。

台東地區農會總幹事李建通表示，目前暫停出口訊息僅在網路看到，也尚未收到行政院農委會動植物防疫檢疫局正式公文，因此不便評論；而台東釋迦分為大目釋迦及鳳梨釋迦，外銷大陸主要以鳳梨釋迦為主。

台東縣農會理事長楊招信說，近日確實有收到貿易商相關訊息，但由於番荔枝品種多，而鳳梨釋迦是否在內，仍需要再進一步了解確認，萬一真的鳳梨釋迦也停止銷往大陸，這問題相當嚴重。

台東縣府農業處長許家豪回應，事先未接獲相關訊息，在連假前的上班日（17日）甫召開釋迦策略聯盟會議，與台東地區農會、數個台東最大產區、農會總幹事、合作社等開會恰巧模擬討論此情形。他強調，若消息屬實，應先轉換出口國家，未來再利用加工技術做釋迦產季和產量調節因應。

針對大陸驗出粉介殼蟲一事，許家豪表示台東縣已盡全力把關運往全世界任何國家的農作物，目前為大目釋迦的產季，理論上外銷至中國大陸數量不多。

不少釋迦農表示「慘了，如果釋迦不能出口，等於要喝西北風了」劉姓釋迦農說，雖然縣府及農會將釋迦積極拓展行銷其他國家，但畢竟還是有限，目前大陸市場仍為最大宗。而李姓農民說，外傳大陸之前禁止鳳梨後，下一波就是釋迦，希望政府要趕快想辦法解決。

據了解，釋迦為台東主要經濟農作物，栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量1萬4000噸，其中就有9成以上銷往大陸，每年產值逾12億元。