演藝圈競爭激烈，在南韓，演員出道10年卻不太出名的案例比比皆是，有不少女星選擇為藝術犧牲，賭一把是否能一脫成名，但能順利將衣服穿回來的人卻很少，曹汝貞是少數成功的案例，她因拍大尺度床戰片成名卻也犧牲感情，但最後卻接演了《寄生上流》，不僅拿下「青龍獎影后」，還一舉翻身，晉升國際咖。

1997年以模特兒身分出道的曹汝貞，轉戰戲劇圈後接了幾部電視劇，營造出來的多是富家乖乖女形象，不料30歲那年大突破，接演情慾古裝電影《情慾對決》，飾演主角「春香」周旋於兩個男主角之間，「肉搏」尺度非常大膽，立刻引發熱議，相傳男友也因為這部戲的關係，而跟她分手。

但《情慾對決》這部電影，卻讓曹汝貞一脫成名，拿下富川國際奇幻影展的最佳女演員獎，曹汝貞之後又接演電影《後宮：色慾天下》，尺度再創新高，不但裸露，還演出各種體位的床戲，好演技與D罩杯好身材都讓人為之驚艷，她因此被封為「南韓第一艷星」。

曹汝貞大開知名度後，將衣衫一件件穿回，因接演《寄生上流》，成了影后與國際咖。(圖／達志提供)

因脫戲而成名的曹汝貞，在名氣爆發後選擇逐漸穿回衣衫，接演了多部愛情喜劇，但最關鍵的，是2019年奉俊昊執導的電影《寄生上流》，她在其中飾演傻白甜富太太蓮喬，因此而拿下春史電影獎、青龍電影節雙料影后，該片更在奧斯卡大放異彩，勇奪「最佳影片」等四大獎，創下南韓影史紀錄，而曹汝貞也隨團隊征戰坎城、奧斯卡頒獎台，身分跳了好幾階，如今成為揚名國際的一線紅星。